Groen & Co met jonge, nieuwe lijst en ervaren duwers 04 juni 2018

Groen & Co trekt in Wetteren naar de gemeenteraadsverkiezingen met een jonge lijst en ervaren lijstduwers. Lijsttrekker is zoals eerder bekend raadslid Robbe De Wilde (30). "Onze voltallige lijst is zo goed als rond. We zijn opgetogen dat heel veel jonge ouders de stap in de politiek zetten en onze partijlijst vervoegen. En we zijn ambitieus en willen weer deel uitmaken van het bestuur", weet Robbe. Marjan Gorré staat op twee en nieuwkomer Pieter Bracke mag meteen de derde plaats innemen. Maaike Sanyy en Bart Kerschot vervolledigen de top vijf. De jongste kandidate is Rein Van der Sypt. Twintig jaar en actief bij scoutsgroep Sint Jan. Casper Demeersseman (22) van Speelplein Wesp is de jongste man op de lijst. Bart De Waele, voorzitter van de Fietsersbond, staat op tien. De lijst wordt geduwd door ervaren mensen met raadslid Piet Van Heddeghem als lijstduwer. Gesteund door Veerle Van der Gucht, Paul De Moor, Nadien Pauwels en Dirk Uyttendaele. (DVL)