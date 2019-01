Groen & Co klinken op nieuw avontuur in bestuursmeerderheid Didier Verbaere

10 januari 2019

13u20 0 Wetteren Na twaalf jaar oppositie maakt Groen & Co opnieuw deel uit van de bestuursmeerderheid in Wetteren en daar werd tijdens de nieuwjaarsreceptie op geklonken.

Robbe De Wilde legt volgende week woensdag de eed af als eerste schepen. Ook Piet Van Heddeghem wordt opnieuw schepen. En de partij vaardigt ook nieuwkomer Claudine De Pauw en Marianne Gorré naar de gemeenteraad. In 2021 krijgt Maaike Santy een zitje in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

“Een mooi resultaat met dank aan het vele werk van mijn voorganger Dirk Uyttendaele. Jammer dat hij dit niet meer mocht meemaken”, zegt de nieuwe Groen & Co voorzitter Piet Van Overbeke na het onverwacht overlijden van Uyttendaele. Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, bekende dat hij een speciale band heeft met Wetteren. “Ik zat in de jury die Robbe De Wilde heeft aangeworven bij onze nationale partij en Piet ken ik nog als schepen, toen ik zelf politiek actief werd in Sint-Lievens-Houtem”.