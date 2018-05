Grijpdiefstal in Korte Kouterstraat 30 mei 2018

In de Korte Kouterstraat in het centrum van Wetteren werd maandagnamiddag een dame opnieuw het slachtoffer van een grijpdiefstal. Om 15 uur werd haar handtas van haar schouder gerukt. De dader is spoorloos.





Op 22 maart was er een soortgelijke aanval in de Florimond Leirensstraat met twee daders. En op 1 mei werd een verdachte van een grijpdiefstal gevat in de Stationsstraat. Daar verweerde het slachtoffer zich hevig en kon de dader door getuigen in bedwang gehouden worden tot de politie arriveerde. Getuigen van de aanval maandag kunnen zich melden op pz.wlw@police.belgium.eu.





(DVL)