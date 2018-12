Gratis hotspots in Wetteren Didier Verbaere

Wetteren is één van de bijna honderd Vlaamse gemeenten die 15.000 euro aan Europese steun ontvangen om gratis wifi te installeren op openbare plaatsen. “Met deze subsidies koopt de gemeente de nodige apparatuur aan en betaalt de installatiekosten voor wifi-hotspots. Wetteren engageert zich ook om minstens drie jaar lang het internetabonnement en het onderhoud te betalen van gratis en snelle wifi-hotspots”, aldus de gemeente.

Wetteren gaat nu op zoek naar de meest geschikte locaties. Dat kunnen bijvoorbeeld parken, pleinen, overheidsgebouwen of de bibliotheek zijn. Ook de Wetteraars zullen mee plaatsen kunnen kiezen. De Europese Commissie selecteerde de laureaten op basis van het “first come, first served”-principe. Wetteren was er als één van de eerste aanvragers in Europa bij en scoorde deze waardevolle steun.