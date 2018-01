Gratis bokstraining 02u47 0

Gratis bokslessen volgen kan in Wetteren voortaan op dinsdag en op donderdag, onder begeleiding van Hovhannes Kismiryan. Sinds mei vorig jaar organiseert de gemeente buurtsport in De Warande voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 25 jaar. Op donderdagavond was er boksles en nu dus ook op dinsdag. De bokstrainingen hebben plaats in sporthal De Warande van 18.15 tot 19.30 uur. Wil je meer informatie? Stuur dan een bericht via Facebook naar Alejandra JW. (DVL)