Graspleintje in afwachting van sociaal woonproject Didier Verbaere

09 april 2019

Het gemeentebestuur van Wetteren heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de afbraak van een rij woningen aan de Neerstraat. De gemeente kocht de jongste twaalf jaar systematisch alle woningen aan voor de realisatie van een sociaal bouwproject. “De huizen staan sindsdien te verkommeren en te verkrotten. De toegangspoort naar Wetteren ligt er vuil bij”, klonk het bist bij raadslid Wouter Bracke (VB) die een stand van zaken vroeg. Eens de woningen zijn afgebroken, is het wachten op de realisatie van het project. “Zolang dat niet van start gaat, zullen we de gronden er inzaaien met gras. Net zoals in de Molenstraat”, repliceerde schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co).