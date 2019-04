GO! middenschool Campus Kompas zegt neen tegen roken Didier Verbaere

09 april 2019

00u00 0 Wetteren De leerlingen van GO! middenschool Campus Kompas Wetteren organiseerden een receptie in het kader van de Bullshit Free Generation. Ze zeggen ook resoluut neen tegen roken.

“Bullshit Free Generation is een project dat uitgeschreven werd door het Vlaams Instituut Gezond Leven en gespreid liep over meerdere maanden. De bedoeling van het project is de leerlingen sensibiliseren over de gevaren van het roken” zegt Jelle Lauwers, een van de organiserende leerkrachten.

Door het aangaan van ‘challenges’ dagen leerkrachten de leerlingen uit om het project zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven. Het maken van selfies en ontwerpen van affiches zijn enkele voorbeelden van challenges. De laatste maar minst voor de hand liggende challenge was het organiseren van een receptie. Tijdens deze receptie werden alle afgewerkte challenges overlopen en kregen alle leerlingen een oorkonde van deelname aan het project. Ook in de toekomst zal GO! middenschool Campus Kompas Wetteren zich blijven inzetten om de leerlingen van het roken af te houden.