Giftig slachtafval voor vos doodt jonge labrador 23 januari 2018

Nelson, de zeven maanden oude labrador van Bart Janssens uit Wetteren, is overleden nadat hij enkele happen nam van zwaar vergiftigd slachtafval in een weide achter de Populierenlaan. "We vermoeden dat jagers of stropers het slachtafval er achtergelaten om vossen uit te roeien. Maar er loopt een populaire wandelroute langs de Molenbeek. Ik wil iedereen dan ook waarschuwen", zegt Bart.





De feiten speelden zich af op 26 december. Bart en zijn partner Miek namen de jonge labrador pas over van een kennis. Nelson was meteen de lieveling van de kinderen Guust en Emiel.





"Dagelijks ging ik drie tot vier keer een kwartiertje met Nelson wandelen en trainen in de velden achter de Populierenlaan waar we een huis verbouwen. Hij was heel speels, maar luisterde als ik hem terugriep. Die dag niet omdat hij dat slachtafval had gevonden. Op weg naar huis was hij rustiger dan anders en dronk hij van elke plas. Thuis begon hij te braken en kreeg hij stuiptrekkingen. Bij de dierenarts braakte hij het afval uit en kreeg een hartstilstand. Hij werd drie keer gereanimeerd, maar stierf op de onderzoekstafel. Volgens de dierenarts moet het een zeer stek gif zijn geweest aangezien Nelson kerngezond in amper twee uur tijd is gestorven". Bart heeft bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden." (DVL)