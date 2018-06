Gezocht: stil vuurwerk 28 juni 2018

De toeristische dienst zoekt geluidsarm vuurwerk voor tijdens de kermis begin september. Het levert wel lichteffecten op, maar zonder luide knal erbij. Het spektakel wordt in dat geval met muziek begeleid. Via hun Facebookpagina 'Weg van Wetteren' vroegen ze hulp. "Naar jaarlijkse gewoonte zal er ook dit jaar tijdens de kermis begin september vuurwerk te bewonderen zijn in Wetteren. We kiezen voor geluidsarm vuurwerken en zijn op zoek naar enkele aanbieders." Hulp aanbieden kan op toerisme@wetteren.be. (DJG)