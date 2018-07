Gezocht: overnemer restaurant Den Blakken 25 juli 2018

02u34 0

De provincie Oost-Vlaanderen zoekt een nieuwe concessionaris voor het restaurant van Provinciaal Domein Den Blakken in Wetteren. Huidig uitbater Sabas Moschidis heeft het faillissement van Villa Wetthra aangevraagd. De Kamer van Koophandel heeft de faling bevestigd en er is een curator aangesteld. Die is nu op zoek naar een overnemer. Villa Wetthra begon drie jaar geleden onder een moeilijk gesternte. Er waren heel wat dure investeringen nodig om het gebouw op te smukken en er waren problemen met de bouwvergunningen voor een veranda achteraan. Na enkele maanden overleed ook Mario Hulpia, de zakenpartner van Sabas. Sabas besloot toen om alleen verder te gaan en vroeg een tijdelijke bescherming tegen schuldeisers aan. Maar een structurele oplossing op lange termijn bleek niet haalbaar en dus stopt hij met de uitbating van Villa Wetthra. Zijn andere zaak, restaurant Marathon op het Felix Beernaertsplein, blijft gewoon open. (DVL)