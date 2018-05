Gevel gemeentehuis brokkelt af 30 mei 2018

Monumentenwacht voerde dinsdagochtend dringende veiligheidswerken uit aan de gevel van het oude gemeentehuis op de Markt van Wetteren. Grote brokken natuursteen dreigden er naar beneden te komen en werden preventief verwijderd. "Deze natuursteen uit de mijnen van het Noord-Franse Euville werden vaak gebruikt onder druk van toenmalig koning Leopold II die aandelen in de mijn had. Maar eigenlijk is die niet geschikt als buitensteen. Door regen, roest en vorst komt op sommige plaatsen de metalen verankering los. Die stenen werden nu weggehaald", weet architect Geert Vieren. Hij stond ook in voor de restauratie van de pui en de trappen van het geklasseerde gebouw. In juli stuurt Monumentenwacht een klimteam ter plaatse om vanaf het dak de hele gevel te inspecteren. Op termijn wil Wetteren de volledige gevel restaureren. (DVL)