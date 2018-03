Getuigen vluchtmisdrijven gezocht 29 maart 2018

De politie van Wetteren is op zoek naar getuigen van twee vluchtmisdrijven. Zondagochtend omstreeks 6.30 uur werd een geparkeerde wagen aangereden op de Wanzelesteenweg 71 in Serskamp. De geparkeerde BMW werd door de klap tegen een geparkeerde Volkswagen geduwd die ook in de brokken deelde. De bestuurder pleegde nadien vluchtmisdrijf met een hoogst waarschijnlijk beschadigde wagen. En op de Gentsesteenweg werd tussen maandag 16 uur en dinsdagochtend 8 uur eveneens een geparkeerde wagen aangereden. Ook hier nam de aanrijder de vlucht. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu





(DVL)