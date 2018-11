Getuigen vluchtmisdrijven gezocht Didier Verbaere

21 november 2018

18u27 0

De politie van Wetteren is op zoek naar getuigen van twee aanrijdingen met vluchtmisdrijf. Afgelopen zaterdag werd op de Lange Bergstraat een geparkeerde wagen aangereden tussen 10 en 12.10 uur. En ook op de Markt werd een wagen tussen 10.55 en 11.10 uur aangereden. In beide gevallen reed de aanrijdende chauffeur weg. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.