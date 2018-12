Getuigen vluchtmisdrijf Smetledesteenweg gezocht Didier Verbaere

07 december 2018

De politie is op zoek naar getuigen van een vluchtmisdrijf aan de Smetledestraat in Wetteren. Een onbekende reed er afgelopen maandag in op een geparkeerde wagen en ging er vandoor. Getuigen kunnen zich melden op pz.wlw@police.belgium.eu.