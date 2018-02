Getuigen ongeval E40 gezocht na vluchtmisdrijf 08 februari 2018

Op de E40 in Wetteren raakte een dame uit Dendermonde dinsdagochtend om 8 uur betrokken in een ongeval. Ingeborg De Gols (44) was op weg naar het werk toen ze moest uitwijken voor een wagen die zonder verwittigen van het eerste naar het tweede rijvak uitweek. Ze verloor de controle over haar Citroën Berlingo, botste tegen de middenberm en sloeg enkele malen over de kop. De vrouw raakte slechts lichtgewond en kon zelf uit haar verhakkelde wagen kruipen.





De donkerblauwe wagen die het manoeuvre uitvoerde, reed na het ongeval gewoon verder. "Iets voorbij de afrit Wetteren ter hoogte van het tankstation passeerde ik een donkerblauwe wagen die rechts van mij op het eerste baanvak reed. Plots week die wagen uit. Vermoedelijk had de bestuurder mij niet gezien. Het enige wat ik me herinner is de kleur van de wagen. Merk of nummerplaat heb ik niet kunnen zien", vertelt Ingeborg. "Ikzelf kom er vanaf met een whiplash en wat blauwe plekken. De andere bestuurder heeft misschien niet gezien wat er gebeurd is, anders was hij of zij zeker gestopt, hoop ik. Volgens de Wegpolitie zijn aanrijdingen met stoffelijke schade en vluchtmisdrijf schering en inslag op de autostrade. Camerabeelden van het ongeval zelf zijn er niet. Die staan in de richting van Gent opgesteld. De politie gaat wel alle nummerplaten van passerende blauwe wagens rond dat tijdstip opsporen en onderzoeken. Via deze weg willen we getuigen vinden. Of hopen we dat de bestuurder van de blauwe wagen zich alsnog meldt, zodat we dit via de verzekering kunnen regelen", besluit Ingebrog. Ze is bereikbaar op 0474/47.63.33 en ingeborgdegols@gmail.com. (DVL/DJG)