Getuigen inbraak gezocht 02 mei 2018

In een appartementsgebouw in de Molenstraat in Wetteren werd afgelopen zondag tussen 20.15 uur en 20.25 uur ingebroken. Getuigen kunnen zich melden bij de politie van Wetteren via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)