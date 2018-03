Getroffen gezin zoekt ruimere woning 27 maart 2018

De familie Tirbeni uit Wetteren zoekt een ruime woning voor vijf personen. Het Surinaamse gezin van Perdiepkoemar, mama Venisha, zoontje Ayaan van 7 maanden en de dochters Shelisha van 5 jaar en Celina van 2 jaar, raakten dakloos bij een keukenbrand op 13 maart in hun huis in de Leon De Smetlaan. Een pan met olie vatte vuur en de vlammen sloegen over naar de rest van de keuken. Papa Perdiepkoemar kon zich tijdig uit de voeten maken met zijn jongste dochter en de baby. Een buurman probeerde de vlammen te blussen, maar de brand woedde te hevig. Het huis liep heel wat rook- en waterschade op. Het herstellen en opruimen zal nog vijf tot zes maanden in beslag nemen. Het gezin verblijft in een noodwoning in de Wegvoeringsstraat, maar dat is een appartement en volgens de vader niet handig met vijf. Lions Club Wetteren Rozenstreek heeft een cheque van 500 euro geschonken aan het gezin. Suggesties welkom via lionswetteren@telenet. be. (DVL)