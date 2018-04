Gestolen fiets duikt op in Roemenië 12 april 2018

De federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde arresteerde de heler die gestolen racefietsen uit Vlaanderen verkocht in zijn fietsenwinkel in Roemenië. Eén van de teruggevonden fietsen werd gestolen bij Sport Bikes in Massemen. Daar werden op 1 oktober vorig jaar vijf fietsen van 25.000 euro gestolen. In de periode van maart en december werden inbraken gepleegd in een aantal fietsenwinkels in Vlaanderen. Na onderzoek kon de politie begin dit jaar een Roemeens-Moldavische bende oprollen. Vijf personen werden opgepakt en bij de huiszoekingen werden verschillende koersfietsen aangetroffen. De fietsen werden vanuit Brussel naar Roemenië getransporteerd door een Roemeense busmaatschappij. Daar werden ze verkocht in een winkel van de verdachte die begin deze maand door Belgische en Roemeense speurders werd gearresteerd. Bij huizoekingen in zijn woning, winkel en in de hoofdzetel van de busmaatschappij werden 56 dure racefietsen aangetroffen waarvoor de man geen aankoopbewijzen kan voorleggen. Verschillende serienummers zijn gelinkt aan de diefstallen in Vlaanderen. De heler wordt nu overgeleverd aan ons land. (DVL)