Gertrudis kleurt fluo Didier Verbaere

04 februari 2019

15u47

Alle kinderen van de Sint-Gertrudis basisschool in Wetteren volgden vandaag en morgen een mega-workshop van graffiti kunstenaar Caz’n. De Ouderraad zorgde voor 250 canvassen waar de kinderen hun creativiteit op los konden laten in fluokleuren. Het kunstproject vormt vrijdag het decor van een fluo-fuif die wordt gehouden in de feestzaal voor de kinderen. Daar zullen ze prachtig oplichten in blacklights. En dit als sluitstuk van de campagne om de leerlingen er toe aan te zetten meer zichtbare kledij te dragen in de donkere wintermaanden.