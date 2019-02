Germain trekt stekker uit Studio Beat Explorer Ook bekende artiesten passeerden in Leon De Smetlaan in Wetteren Didier Verbaere

26 februari 2019

14u23 0 Wetteren Beat Explorer, sinds 18 jaar de tweede thuis van tientallen muzikanten in Wetteren, gaat unplugged. Half april stopt Germain Heyvaert (60) met zijn opnamestudio en repetitieruimte aan de Leon De Smetlaan. Heel wat bekende artiesten zoals Lady Linn en Christoff passeerden er de revue. En jonge muzikanten leerden er de knepen van het vak. Stijn Tondeleir (36) was 19 jaar toen hij er zijn eerste opnames maakte. Vandaag speelt hij in uitverkochte Sportpaleizen aan de zijde van Niels Destadsbader.

Germain Heyvaert opende zijn all-round muziekbedrijfje Beat Explorer met een opnamestudio, verhuur van repetitieruimtes, P.A. service voor optredens en de verkoop van instrumenten in 2001. Naast zijn dagdagelijkse job als leerkracht sanitair, is Germain ook muzikant. “Ik ben altijd met muziek bezig geweest en in die periode speelde ik bij de Jaumerja’s (bekende Wetterse coverband) en we waren steeds op zoek naar repetitieruimtes. Op een dag zag ik dit gebouw leegstaan en richtte ik hier een repetitielokaal in. Later volgden al snel de opnamestudio en de winkel in muziekinstrumenten. Honderden jonge gasten van Wetteren en omstreken kochten hier hun eerste gitaar of drumstel”, vertelt Germain.

Muziekcarrières gelanceerd in Studio Germain

Beat Explorer, of Studio Germain, werd al snel een begrip in de scène van jonge muzikanten. Lokale en beginnende bands konden er voor democratische prijzen repeteren in een professionele omgeving of hun eerste opnames laten inblikken. In die periode was er nog geen sprake van handige apps op je telefoon of snelle computers die professionele opnames maakten. “De jonge Lady Linn, Biezebaaze, Frank Galan of zanger Christophe zijn hier vaak komen repeteren of opnemen”, blikt Germain terug.

De studio betekende ook de start van de muziekcarrière van bassist Stijn Tondeleir (36) en drummer Thomas Vincke (32). Vandaag spelen ze grote festivals plat aan de zijde van Laura Tesoro en Niels Destadsbader. “Reeds 17 jaar is dit hier mijn tweede thuis”, zegt Stijn Tondeleir. “Als jonge muzikant wil je gewoon zoveel mogelijk spelen. Dus zaten we hier alle dagen in de studio. Ik heb hier ook mijn eerste opnames met mijn eerste bandje gemaakt. Germain gaf ons ook voortdurend tips om beter te worden. We hebben hier echt veel kneepjes van het vak geleerd. Het was ook zoveel meer dan een repetiekot. We leerden hier andere muzikanten kennen en waren hier altijd welkom om gewoon iets te drinken”, lacht Stijn.

Einde van de studio

Half april loopt het huurcontract van Germain af. Een verlenging zag hij niet zitten. “Ik ben nu 60 jaar geworden en mag ook op school eigenlijk al met pensioen. Maar hier de studio openhouden tot mijn 70ste zag ik niet zitten. Ik ga me gewoon nog wat amuseren en de baan op met de P.A. op optredens voor mijn vaste klanten. We hebben hier veel plezier gemaakt en veel pinten gedronken maar het is tijd voor iets anders en wat meer vrijheid”, zegt Germain.

“De sluiting betekent een groot verlies voor de Wetterse muziekscène”, zegt ook gitarist Piet De Keulenaer. Met zijn bandJesus has a Twin is hij vaste klant bij Germain. Hij was ook de bezieler achter De Sessies van vzw Kwets en nam twee CD’s op bij Germain met alle muzikanten uit het Wetterse in een verrassende setting. “Germain was letterlijk een open huis en tweede thuis voor heel wat muzikanten. We gaan dit hier heel hard missen”, besluit Piet.