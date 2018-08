Gentsesteenweg opnieuw afgesloten 07 augustus 2018

De Gentsesteenweg in Wetteren wordt vandaag weer afgesloten tussen de Beekstraat en het Felix Beernaertsplein. Om een verzakking in het wegdek te herstellen was de Gentsesteenweg reeds 14 dagen dicht. De rijbaan werd afgelopen vrijdag weer opengesteld. Vandaag vanaf 6 uur tot woensdag 8 augustus om 7 uur gaat de steenweg weer dicht voor asfalteringswerken. Het verkeer richting centrum wordt omgeleid via de Noordlaan, Neerstraat en Zuidlaan, vrachtverkeer wordt omgeleid via Kwatrecht. In het afgesloten deel van de Gentsesteenweg wordt verkeer tijdelijk in twee richtingen toegelaten. Hiervoor geldt een parkeerverbod langs de kant van de huizen. In- en uitrijden kan via het Felix Beernaertsplein. De handelszaken zijn bereikbaar. (DVL)