Gentsesteenweg 1,5 uur dicht na gaslek 03 mei 2018

02u47 0

De Gentsesteenweg in Wetteren is gisterochtend om 9.35 uur afgesloten voor alle verkeer na een gaslek. Arbeiders hadden er bij de aanleg van een nieuw voetpad ter hoogte van de terreinen van het voormalige Atheneum de ondergrondse gasleiding afgerukt. De politie sloot de buurt af en vijf gezinnen werden tijdelijk uit hun woning geëvacueerd door politie. Pas na negatieve metingen door de brandweer mochten ze opnieuw naar huis. Een team van netbeheerder Eandis kon het lek herstellen en rond 11.10 uur was alle gevaar geweken en kon de steenweg opnieuw open voor het verkeer. Door de drukte op de Gewestwegen N9 en de N42 naar aanleiding van een zwaar ongeval op de autostrade in Erpe-Mere zat het verkeer in en rond Wetteren in de knoop. (DVL)