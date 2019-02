Gent en regio steeds drukker bevolkt Gentse bevolking stijgt met 11.194 nieuwe inwoners op 5 jaar

Didier Verbaere & Sabine Van Damme

08 februari 2019

14u32 3 Wetteren Het wordt steeds drukker wonen in de stad Gent en de omliggende gemeenten. Dat blijkt uit de recentste bevolkingscijfers van binnenlandse zaken. In vergelijking met 1 januari 2014 telt Gent vandaag 261.475 inwoners. Dat zijn er 11.194 meer dan toen. Het laatste jaar alleen al kwamen er 1.905 Gentenaars bij. Ook in Wetteren (+1.177) en in Merelbeke (+949) steeg het aantal inwoners sterk.

Gentse rand

De stijging in de stad Gent is niet, zoals in Limburg, te wijten aan een leegloop van het platteland naar de stad. “Een groei van bijna 2.000 mensen op een jaar tijd is niet uitzonderlijk”, klinkt het op het kabinet van bevolkingsschepen Mieke Van Hecke. “Eigenlijk is het dezelfde groei die we jaar na jaar zien. Toch is het hallucinant te bedenken dat we er in Gent de voorbij 5 jaar een volledig De Pinte hebben bijgekregen, bij wijze van spreken.”

Ook de omliggende gemeenten kennen een bevolkingsgroei. Zo tellen Wetteren en Merelbeke vandaag respectievelijk 1.177 en 949 inwoners meer dan op 1 januari 2014. Het bevolkingscijfer steeg ook in Lochristi van 21.903 naar 22.486, en in Destelbergen van 17.794 naar 18.274 inwoners. Maar ook in kleiner en landelijk gebied stijgt het aantal inwoners. In Laarne is die stijging miniem (+29 inwoners). In Oosterzele zagen ze de bevolking groeien van 13.470 naar 13.587. Wichelen telt 228 zieltjes meer. De Pinte won er 371, Zelzate 336, Nazareth 173, Wachtebeke 434, en Melle groeide het sterkst in de rand van Gent met een toename van 589 bewoners. De laatste jaren zijn er in die gemeente wel wat nieuwe woonprojecten langsheen de Brusselsesteenweg opgestart.

Alleen Sint-Martens-Latem springt in het oog door een omgekeerde tendens. Daar wonen vandaag 45 mensen minder dan in 2014.

Meer over Gent

De Pinte