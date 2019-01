Gemeenteraad Wetteren voltallig Paul Lauwers legt als laatste raadslid de eed af Didier Verbaere

29 januari 2019

Paul Lauwers heeft dinsdagavond de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor Open Vld in Wetteren. Hij zetelt als opvolger van Niko Piscador. Hij verzaakte op de installatieraad aan zijn mandaat. Met de eedaflegging is de gemeenteraad in Wetteren, met twee wekend vertraging, voltallig. “Ik ben fier dat ik deel uitmaak van deze gemeenteraad en dank Niko Piscador voor de samenwerking. Als tweede grootste fractie in de raad zullen we, constructief waar nodig of hard als het moet, oppositie voeren. Ik zal persoonlijk de dossiers van eerste schepen Robbe De Wilde volgen. Met gekruiste degens of in constructief overleg”, aldus kersvers gemeenteraadslid Paul Lauwers.