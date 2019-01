Gemeenteraad Wetteren met vertraging van start Meer dan de helft nieuwe gezichten in Wetterse gemeenteraad Didier Verbaere

16 januari 2019

21u40 0 Wetteren Met veertien dagen vertraging legden de verkozen kandidaten woensdagavond de eed af als nieuw of herverkozen gemeenteraadslid in Wetteren. Er is wel nog een Met veertien dagen vertraging legden de verkozen kandidaten woensdagavond de eed af als nieuw of herverkozen gemeenteraadslid in Wetteren. Er is wel nog een beroepsprocedure lopende bij de Raad van State na de klachten van raadslid en Open Vld kopman Walter Govaert. Hij vroeg de nietig verklaring van de verkiezingsuitslag op basis van onder meer een ‘gratis' aperitief in Massemen.

Na de verworpen klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen trok Walter Govaert (Open Vld) naar de Raad van State om beroep aan te tekenen. Hij vroeg ook het Grondwettelijk Hof om te onderzoeken of zijn rechten in de verdediging niet geschonden waren. Gevreesd werd dat de beroepsprocedure, die zestig dagen kan aanslepen, de installatie van de gemeenteraad zou dwarsbomen. Maar het kabinet binnenlands bestuur van minister Homans gaf via een omzend groen licht voor de installatie. Het nieuwe gemeentebestuur van CD&V, Groen&Co, Eén Wetteren en Sp.a gaf maandag reeds haar beleidsnota mee voor de komende zes jaar.

Wetteren Veel nieuwe gezichten in de gemeenteraad

Meer dan de helft, of 16 op 29 raadsleden in Wetteren, zijn nieuwkomers in de gemeenteraad. Tony Van Heuverswyn, Mieke De Roeve en Johan Dauwe zetelen voor Open Vld. Ook Savas Moschidis maakt zijn comeback in de raad voor de liberalen. Niko Piscador verzaakte woensdagavond aan zijn mandaat. Zijn zuster Ira Lina Piscador veroverde een zitje bij N-VA en beiden kunnen niet samen zetelen. Wie Piscador opvolgt bij Open Vld is nog niet bekend gemaakt. Paul Lauwers, Rene Van Der Haegen en Peter De Backer zijn de eerste drie opvolgers. Ook Eline Pardaen verzaakt aan haar mandaat aangezien haar vader Alain burgemeester blijft voor CD&V. Opvolger Bram De Winne neemt haar plaats in. Ook Herman Maudens zetelt voor het eerst voor CD&V.

Groen&Co heeft twee nieuwe gezichten in haar fractie. Claudine De Pauw werd voor het eerst verkozen. Marianne Gorré komt van de OCMW raad en is verkozen als voorzitter van de gemeenteraad. Naast Ira Lina Piscador stuurt N-VA ook Herman Van Assche en Peter Blancquaert naar Rode Heuvel. Freya Colpaert neemt het zitje in van Jean Paul De Corte die verzaakt aan zijn mandaat. Bij Eén Wetteren is Herman Maudens de derde man naast Herman Strobbe en Dietbrand Van Durme. Zij verlieten N-VA om de nieuwe partij op te richten. Vlaams Belang heeft twee extra zitjes. Naast Wouter Bracke zetelen ook Kathy Mertens en Stefaan De Greve in de gemeenteraad.

Politieraad en Bijzonder Comité Sociale Dienst

Wetteren heeft als grootste gemeente in de zone met Laarne en Wichelen 9 van de 17 afgevaardigden in de politieraad. De gemeenteraad stuurt raadsleden Wouter Bracke, Albert De Geyter, Marianne Gorré, Walter Govaert, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Annelien Van Der Gucht, Tony Van Heuverswyn en Karel Van Imschoot naar de raad.

Lieve De Gelder (CD&V) legde de eed af als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. In dat comité zetelen voortaan ook Eline Pardaen en Tony Oyen (CD&V), Nelly De Bruycker en Rene Van Der Haegen (Open, Vld), Hilde Anneessens (Vlaams Belang), Ira Lina Piscador (N-VA), Nico Soetaert (Eén Wetteren) en Jan Tondeleir (Sp.a).