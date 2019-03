Gemeenteraad geschorst: Open Vld, N-VA en Vlaams Belang verlaten de zitting Meerderheid heeft slechts 14 op 29 zetels door operatie schepen Claus Didier Verbaere

26 maart 2019

20u09 16 Wetteren De gemeenteraad in Wetteren van dinsdagavond is na enkele minuten opnieuw geschorst en ontbonden. De voltallige oppositie verliet fractie per fractie de zitting waardoor de meerderheid van het bestuur, met 14 raadsleden, niet meer rechtsgeldig kon vergaderen.

Door een onverwachtse rugoperatie van schepen Katrien Claus (CD&V) is de meerderheid haar krappe meerderheid in de gemeenteraad kwijt. Wetteren wordt momenteel bestuurd door CD&V, Groen&Co, Eén Wetteren en sp.a. Samen hebben ze een krappe meerderheid van 15 op 29 zetels. Maar vanavond zat het bestuur door de plotse operatie van schepen Katrien Claus dus met een minderheid van 14 zetels rond de tafel. Katrien werd vorige maandag met spoed opgenomen na rugproblemen en meteen geopereerd aan de rug. Ze is pas sinds gisteren thuis.

De oppositie was eveneens voltallig met 14 raadsleden. Open Vld (6 zetels), N-VA (5 zetels) en Vlaams Belang (3 zetels) hadden dus de macht om de raad te domineren en alle punten weg te stemmen. Bij gelijkheid en staking van stemmen wordt een agendapunt immers niet goedgekeurd.

Maar de fracties verlieten dus één na één de raadszitting. “Een gemeenteraad moet een meerderheid hebben. Dit bestuur koos ervoor om met een krappe meerderheid verder te gaan en heeft na de verkiezingen nooit met ons willen communiceren. Dan moeten ze maar de gevolgen dragen”, zegt Walter Govaert (Open Vld). “Er is niet geluisterd naar de wil van de rechtse kiezers in Wetteren. Wij gaan dit linkse bestuur dan ook niet depanneren”, zegt ook Wouter Bracke (VB). “Het is niet aan de oppositie om een meerderheid te steunen. Met deze meerderheid kan je geen gemeente besturen”, was ook de mening van Annelien Van der Gucht (N-VA). Haar fractie zal de zitpenning van vanavond aan een goed doel doneren.

En dus kon voorzitter Marianne Gorré niks anders dan vaststellen dat de raad wettelijk niet kon vergaderen. “Laag bij de grond”, zegt fractievoorzitter Bram De Winne (CD&V). “Dit zijn onvoorziene omstandigheden waar niemand schuld aan heeft”, besloot hij. Het gemeentebestuur heeft nu verschillende opties. Ze kan de raad opnieuw samenroepen met dezelfde agenda en het risico lopen dat alle agendapunten volgende keer worden weggestemd door de oppositie. Of ze kan een tijdelijke vervanger zoeken voor schepen Claus.

Wordt vervolgd.