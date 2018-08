Gemeenten krijgen techniekacademies 03 augustus 2018

02u48 0 Wetteren Scholieren van het 5de en 6de leerjaar kunnen vanaf 19 september zowel in Merelbeke als Wetteren terecht in de techniekacademie. Samen met Hogeschool Vives en vrijwilligers leren de kinderen meer over techniek en technologie.

"De Vlaamse arbeidsmarkt kampt al jaren met een structureel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen. Zelfs in crisistijden raken de vacatures niet ingevuld, een duidelijk signaal dat er te weinig jongeren voor een technische loopbaan kiezen. In de techniekacademies brengen we jongeren in contact met chemie, hout, metaal en kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica en robotica", vertelt Rik Hostyn van Hogeschool Vives.





In Merelbeke en Wetteren worden twaalf workshops georganiseerd op woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur onder begeleiding van professionele techniekmentors. Er is ook een actief bedrijfsbezoek en op het einde is er een diploma-uitreiking. De plaatsen zijn beperkt tot twee keer twintig leerlingen. In Merelbeke vinden de workshops plaats in het Fluxlab Atelier van het Technisch Atheneum aan de Gaversesteenweg. In Wetteren in het Scheppersinstituut aan de Cooppallaan en in Go! Middenschool aan de Noordlaan. Inschrijven kan pas vanaf 8 september via www.techniekacademie-merelbeke.be en www.techniekacademie-wetteren.be. Deelname kost 50 euro, inclusief materialen en verzekering en een fiscaal attest voor recuperatie van 45 procent van de inschrijvingsprijs. (DVL)