Gemeentebestuur niet overtuigd van statiegeld 01 maart 2018

Groen&Co stelde op de gemeenteraad voor dat Wetteren zich samen met andere lokale overheden, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven aansluit bij de 'Statiegeldalliantie' in de strijd tegen zwerfafval.





Schepen Leentje Grillaert, (CD&V) is niet overtuigd dat het invoeren van statiegeld het zwerfvuil zal verminderen. "We hebben nu in Vlaanderen een voorsprong ten opzichte van andere landen met onze aparte inzameling van GFT-afval en dat werkt prima. Ook spreken cijfers in verschillende studies elkaar tegen over de hoeveelheid blikjes en flesjes er als zwerfvuil op straat belanden. Er zijn geen garanties dat statiegeld die afvalberg zal en kan verkleinen", aldus Leentje Grillaert, die tot 2016 negen jaar lang ook voorzitter van afvalintercommunale Verko was.





Zij vraagt de gemeenteraad om een afwachtende houding aan te nemen en niet toe te treden tot de statiegeldalliantie. Een meerderheid van veertien raadsleden volgden haar advies en stemden te toetreding weg. Enkel Groen&Co en sp.a stemden voor. (DVL)