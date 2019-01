Gemeentearbeiders krijgen nu al enkele dagen té gepeperde soep: grap of pesterijen? Didier Verbaere

23 januari 2019

13u38 0 Wetteren Arbeiders van de technische dienst van Wetteren klaagden afgelopen dagen over de te gepeperde soep die werd geserveerd bij de middagpauze in het gemeentelijke magazijn in de Peperstraat. Er is daar ook melding gemaakt van soep met een zeepsmaak.

Dagelijks levert een traiteur verse soep aan de verschillende gemeentediensten. Enkel in de Peperstraat wordt de soep niet gesmaakt. Vermoedelijk werd de peper dus ter plaatse in de soep gekapt. De klachten bereikten ondertussen ook schepen Katrien Claus (CD&V). Zij stelt niet meteen een onderzoek in maar is wel alert.

“De zeepsmaak kan ook afkomstig zijn van koriander in de soep. Dat durft wel eens naar zeep te smaken”, zegt schepen Claus. “Maar we moeten alert blijven voor zulke signalen. Het kan een flauwe grap zijn en éénmaal kan dat ook grappig zijn als iemand peper in de soep kapt. Maar het mogen geen dagelijkse pesterijen op de werkvloer worden”, zegt ze. “Het zal hopelijk koelen zonder blazen”, besluit Katrien. De technische dienst heeft op vlak van pesterijen nochtans geen goeie reputatie. In het verleden waren er ook al conflicten tussen ploegbazen, arbeiders en vakbondsmilitanten.