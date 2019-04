Gemeente zet huur Sité D’Hauwe stop. Parkeerterrein heeft nooit succes gekend. Didier Verbaere

03 april 2019

21u25 0

Het gemeentebestuur van Wetteren zet tegen het einde van het jaar na negen jaar de huurovereenkomst van de sité D’hauwe stop. Het terrein gelegen tussen de Hoenderstraat en de Nieuwstraat , waar ooit een woonerf met arbeiderswoningen was, werd aan 2500 euro per maand gehuurd en ingericht als betaalparking voor buurtbewoners en pendelaars van het station. Maar de parking kende nooit succes en lokte amper parkeerders.

Gemeenteraadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang) vroeg naar cijfers en toekomstplannen maar kreeg verrassend te horen dat zijn vraag zonder voorwerp was aangezien het bestuur de huurovereenkomst op 18 februari had opgezegd. Wat er nadien met de sité zal gebeuren, is niet geweten. Vroeger stonden op het terrein oude garageboxen. De eigenaar wou toen niet meer investeren in de renovatie en sloot een overeenkomst met het gemeentebestuur. Daar komt nu een einde aan.”We gaan wel de oude foto’s van de Sité die de muren sieren meenemen. Ze zullen een prominente plaats krijgen op of in de gebouwen van de gemeente”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co).