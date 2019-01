Gemeente Wetteren gaat zelf geen vuilnis ophalen bij staking Didier Verbaere

30 januari 2019

19u57 0 Wetteren De gemeente Wetteren is niet van plan om zelf het huisvuil op te halen bij een volgende staking van Intercommunale Verko.

In januari legde een deel van het personeel er het werk neer door een sociaal conflict in het bedrijf. Wekenlang bleven huisvuil- en PMD zakken staan in de straten van de gemeente. In Laarne besliste het bestuur om eigenhandig de zakken te verzamelen in containers. Vlaams Belang vraagt dat de gemeente dan maar zelf instaat voor de inzameling.

“Laarne is Wetteren niet. Alleen al door de grootte van onze gemeente is dat onhaalbaar met eigen personeel. Bovendien hebben wij de bevoegdheid voor de inzameling overgedragen aan Verko. Die overeenkomst moeten we respecteren als gemeente”, antwoordde schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) op een vraag van raadslid Wouter Bracke (VB). De gemeente Wetteren heeft er wel meteen op aangedrongen om het containerpark gratis open te zetten voor de bewoners. “Elke staking door interne conflicten heeft gevolgen voor de gemeentes. Dat is net het doel en drukkingsmiddel van een staking. We zullen er via de Raad van Bestuur van Verko op aandringen om ons sneller te verwittigen bij problemen in de toekomst zodat we de inwoners sneller kunnen verwittigen”, besluit Van Heddeghem.