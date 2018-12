Gemeente verkoopt ingepalmd parkje Didier Verbaere

13 december 2018

De gemeenteraad van Wetteren stemde in met de verkoop van een perceeltje grond van een openbaar plantsoen aan de Victor Van Sandelaan naast het huisnummer 5. Het gaat om een strook grond van 12 vierkante meter dat door de buurvrouw werd ingepalmd als parkeerplaats en ook door de dame werd onderhouden.

Het Vlaams Belang zette het punt reeds in april 2017 op de agenda van de gemeenteraad gezet. “Het gaat hier om een stukje openbaar groen in een al grauwe en grijze stationsbuurt. Een parkje met een bankje dat door de buren graag werd gebruikt. Het is een schande dat jullie dit verkopen”, zegt raadslid Wouter Bracke (VB). “De grond is onterecht ingepalmd waardoor een parkeerplaats op de openbare weg verdwijnt. De marktwaarde in de stationsbuurt bedraagt minstens 25.000 euro en wordt nu voor amper 1300 euro verkocht”, aldus Bracke.

Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) verdedigde de beslissing. “Het gaat om een strook van amper 90 centimeter breedte en de verkoop komt er op advies van de Gouverneur na klacht en bemiddeling. Het is een mooie aanplanting en het onderhoud wordt nu gedaan door de nieuwe eigenaars. We zijn van mening dat een verkoop een meerwaarde biedt voor de gemeente”, aldus Alain Pardaen. De verkoop werd goedgekeurd. Vlaams Belang stemde tegen. Net als drie andere raadsleden.