Geldboete na aanrijding fietsster Koen Baten

04 september 2018

14u30 0

Elisbath D. (74) uit Wetteren heeft een geldboete gekregen van 600 euro nadat ze vorig jaar een fietsster had aangereden op de Brusselsesteenweg in Wetteren. De oudere vrouw wilde met haar auto afslaan om haar garage in te rijden. "Ik was aan het kijken en zag niemand, dan ben ik vertrokken en kwam het tot een kleine botsing met de fietsster", aldus D., die danig onder de indruk was. De vrouw kwam met haar fiets ten val en raakte wel zwaargewond. Ze brak hierbij haar heup. "Mijn cliënte is bijzonder onder de indruk van het ongeval en rijdt al een jaar niet meer met de wagen. Ze zal dit ook niet meer doen, ik vraag u om mild te zijn", aldus haar raadsman. Politierechter Peter D'hondt gaf van de geldboete 400 euro met uitstel.