Geldboete en rijverbod voor man die tegen geparkeerd voertuig rijdt aan woning van ex Koen Baten

07 november 2018

12u21 0

Patrick S. uit Wetteren moest zich voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden nadat hij met zijn wagen tegen een geparkeerd voertuig was gereden. De man had zich geparkeerd aan de woning van zijn ex-vrouw en was op de deur gaan kloppen. Toen er niemand opendeed, reed hij gefrustreerd weg en raakte hij het voertuig. Die wagen werd bestuurd door Filip B., de nieuwe vriend van S. zijn ex-vrouw. B. beweerde dat er bewust tegen zijn wagen gereden werd en het verhaal kwam voor in de politierechtbank. Het openbaar ministerie was echter niet van mening dat het hier om kwaad opzet ging, wat ook de beklaagde volhield. “Ik was kwaad ja omdat er niemand open deed, maar ik reed niet bewust tegen meneer zijn voertuig", klinkt het. “Toen ik de aanrijding veroorzaakt had, was ik zelf nog gaan bellen aan de deur, maar opnieuw deed er niemand open, dan kan ik er ook niet aan doen”, klinkt het. B. wou ook een schadevergoeding voor de schade aan zijn wagen, maar kon hier nog geen aanspraak op maken omdat de wagen ook nog op naam van zijn ex-vrouw was ingeschreven. Patrick S. werd wel veroordeeld voor de aanrijding en het vluchtmisdrijf tot een geldboete van 2.000 euro en een rijverbod van 60 dagen. Bovendien moet hij ook alle examens opnieuw afleggen.