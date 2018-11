Geld voor Schoolstraat Melle en fietsenstalling Wetteren Didier Verbaere

23 november 2018

14u43

De Provincie Oost-Vlaanderen verdeelt 63.390 euro subsidies over 12 duurzame mobiliteit projecten van scholen. Het project ‘Schoolstraat Melle‘ van Sint-Vincentiusschool Melle krijgt 7.470 euro. En ook de bouw van een overkapte fietsenstalling van de Vrije Basisschool Sint-Jozef in Wetteren wordt ondersteund met 4.000 euro. “Doel van het Fonds is scholen te ondersteunen in het verduurzamen en het veiliger maken van de verplaatsingen van scholieren en onderwijzend personeel. Zowel van woon-schoolverkeer, als verplaatsingen tijdens de schooluren. Scholen hebben immers meestal weinig budget om daarin te investeren”, weet Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs.