Geen zebrapad aan Rode Heuvel 26 mei 2018

Het gemeentebestuur gaat niet in op het voorstel van Groen&Co voor de aanleg van een nieuw zebrapad ter hoogte van Rode Heuvel op de Markt. "Een druk kruispunt voor voetgangers. Volgens jullie diensten zijn zebrapaden in een zone 30 niet wenselijk. Vreemde redenering, want in de zone 30 in het centrum zijn er meer dan 47", aldus Piet Van Heddeghem. Schepen Herman De Wulf laat de zaak bekijken. (DVL)