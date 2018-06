Geen spoor naar gevluchte wielertoeristen 30 juni 2018

02u42 1

De twee wielertoeristen die afgelopen woensdag een zevenjarige jongen aanreden in de Wetterstraat zijn nog niet gevonden. Het kind was woensdagavond met zijn familie aan het wandelen toen de wielertoeristen hem van de baan reden. "De aanrijders zijn een koppel wielertoeristen", klinkt het bij de politie. "De vrouw is even gestopt om te kijken hoe het met het jongentje ging, maar is dan doorgereden, net als de man." De fietsers zouden op donkere fietsen gereden hebben. De vrouw droeg zwart-witte kledij, de man had zwarte en roze tinten in zijn kleren. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via 09 369 00 25. (WSG)