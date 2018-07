Geen Rode Duivels meer op Felix Beernaertsplein 14 juli 2018

De Wetterse fans van de Rode Duivels moeten op zoek naar een andere locatie om vandaag om 16 uur de match voor de 3de plaats te volgen. De vzw Good Mood zendt de troostfinale tegen Engeland, en ook de finale tussen Frankrijk en Kroatië morgen, niet meer uit op het Felix Beernaertsplein. Aan de Tuin van Eden aan het G-Huis in Melle worden beide matchen wel nog uitgezonden. Ook in Merelbeke wordt de match van de Belgen vandaag nog uitgezonden op groot scherm in het WK Dorp achter het vredegerecht. (DVL)