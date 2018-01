Geen nieuwe info op Ghelamco-debat 23 januari 2018

02u55 0

Gisteren op de gemeenteraad is het debat gestart over de Ghelamco-affaire. Aanleiding was het boek 'De Illegale Ghelamco-Arena'. Na drie uur was daar nog geen nieuwe info uitgekomen. De oppositiepartijen stelden pertinente vragen, over transparantie, aanwezigheden in de skybox en financiële constructies. Opnieuw verdedigden Termont en Peeters met vuur hun keuzes. "Ja, de participatie van de stad in de club is een politieke keuze, omdat wij niet willen dat AA Gent wordt overgenomen door een of andere rijke zakenman. Wij hebben 73 aandelen van de 10.000, die geen commerciële waarde hebben. Neen, er zijn geen excessieve diners gehouden. De gegevens van 2013 tot 2015 zitten bij de ontslagen directeur van SoGent, en we mogen hem van de juridische dienst geen toegang meer geven tot zijn computers. En de stad Gent heeft uiteindelijk 24,5 miljoen euro betaald voor dat stadion, de financiële en economische return niet meegeteld." Termont besloot: "Het is niet omdat een dossier complex is, dat het daarom verdacht is."(VDS)