Geen afslaand verkeer meer richting Frunpark? Didier Verbaere

09 april 2019

13u43 0 Wetteren Het schepencollege van Wetteren bekijkt het al dan niet doortrekken van de witte streep op de N42 Oosterzelesteenweg ter hoogte van de in- en uitrit van het Frunpark. Op die manier kunnen voertuigen de baan niet meer dwarsen bij het op- en afrijden van het winkelcomplex.

Gemeenteraadslid Wouter Bracke (VB) zette de verkeerssituatie al meermaals op de agenda van de gemeenteraad en pleit ook voor de aanleg van een tunnel met bijkomend rondpunt aan het Bourgondisch Kruis. Dat staat reeds jaren op de planning van de Vlaamse Overheid. Maar centen voor het project zijn er nog niet gevonden. Ondertussen slibt het verkeer aan de Zuidlaan en Oosterzelesteenweg richting R40 alle dagen steeds vaker dicht.

Dwarsende wagens zorgen er ook voor heel wat ongevallen. In de periode 2016 tot 2018 werden in totaal 43 ongevallen geregistreerd, en dit zowel op de parking van het Frunpark als ter hoogte van beide toegangen tot het Frunpark aan de Brusselsesteenweg en Oosterzelesteenweg. Volgens cijfers van de lokale politie gebeurden 22 ongevallen op de parking van het Frunpark zelf. Bij 77 procent of 33 ongevallen was dit enkel met stoffelijke schade. Bij de andere incidenten vielen er gewonden. 53 procent van de ongevallen gebeurden op de Oosterzelesteenweg. In 2017 viel daar helaas ook een dodelijk slachtoffer te betreuren.

Schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co) wacht op nog antwoord van het Agentschap Wegen en Verkeer voor extra maatregelen. Zij zijn verantwoordelijk voor de Gewestwegen. “We hebben in september vorig jaar ook negatief advies gegeven voor de uitbreiding van het Frunpark omdat dit nog meer verkeerschaos met zich meebrengt. En in 2021 komt er een haalbaarheidsstudie over de uitbreiding van de capaciteit op de N42 tussen het Bourgondisch Kruis en de rotonde boven de E40”, zegt Van Heddeghem. Het schepencollege wil ondertussen bekijken om de witte streep op de N42 ter hoogte van de in- en uitrit van het Frunpark door te trekken.