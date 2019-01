Gedaan met kamperen aan de schoolpoorten Nieuw digitaal aanmeldingssysteem voor kleuters en lagereschoolkinderen in Wetteren Didier Verbaere

18 januari 2019

15u36 0 Wetteren In Wetteren wordt een nieuw inschrijvingssysteem voor alle kleuters en lagere schoolkinderen gelanceerd. De gemeente Wetteren werkt hiervoor samen met School in Zicht en alle scholen stappen mee in het systeem. Het principe is : eerst aanmelden, dan inschrijven. Op de website kies je voor één tot vijf voorkeurscholen bij het aanmelden. Dat kan van 1 tot 29 maart. Nadien krijg je een ticket waarmee je kan inschrijven in de school.

“Op die manier vermijden we wachtende of kamperende ouders aan de schoolpoorten bij het moment van de vrije inschrijvingen”, zegt schepen van onderwijs Robbe De Wilde (Groen&Co). Niet alleen kinderen die geboren zijn in 2017 moeten zich aanmelden. Ook wie een zoon of dochter heeft die naar school mag gaan vanaf volgend schooljaar, wie van school wil veranderen, of wie al een oudere broer of zus op school heeft, moet zich aanmelden. Zodra je éénmaal bent aangemeld en je kind op dezelfde school blijft, hoef je niet meer opnieuw te registreren”, legt Lieneke De Landtsheer van de integratiedienst uit.

Werk

“Het programma selecteert op basis van objectieve criteria de plaats waar ouders zich kunnen inschrijven. De eerste keuze wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Pas wanneer een school volzet is, krijg je één van de andere keuzes toegewezen, maar kom je wel automatisch op de wachtlijst van je eerste keuze terecht. Elke school is ook verdeeld in een sociale mix met kinderen met toelage (35%) en kinderen zonder toelage (65%). Ook de afstand tussen huis en werkadres van de ouders worden in de criteria opgenomen. Ouders kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een school dicht bij het werk in plaats van dicht bij huis. Nu is het ook nog vaak dat ouders zich vastpinnen op één enkele school naar keuze en later moeten vaststellen dat de school volzet is. Met dit nieuwe systeem heeft iedereen gelijke toegangskansen, wordt de keuze van buurtscholen gestimuleerd, en motiveren we ouders om ook kennis te maken met andere scholen”, zegt Lieneke.

Op maandag 21 januari is er een infoavond van School in Zicht in het Lokaal Diensten Centrum De Koffiebranderij aan de Molenstraat met een scholenmarkt vanaf 20 uur. Je kan ook terecht bij het CLB, Huis van het Kind en alle kleuter- en basisscholen. Aanmelden kan vanaf 1 maart via www.wetteren.be/naarschool. De site met alle info gaat woensdag 23 januari online. Vanaf 15 februari worden daar ook alle vrije plaatsen per school vermeld. Wie zich niet aanmeldt, kan pas vanaf 28 mei zijn kind inschrijven op een school naar keuze, maar riskeert dus dat daar geen plaats meer is.