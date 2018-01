Gebreken aan voetgangers- en fietsersbrug 27 januari 2018

De aanloophelling naar de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde vertoont ernstige gebreken. Die verbindt linkeroever met het nieuwe plein Rode Heuvel. Groen&Co-raadslid Dirk Uyttendaele gooide het probleem op tafel in de gemeenteraad. "U moet zeer goeie bronnen hebben want het probleem is pas onlangs ontdekt. Tijdens het gieten van beton is één van de bekistingen verzakt. De aannemer moet alles herstellen", zegt schepen Leentje Grillaert (CD&V). (DVL)