Gauwdiefstallen op parking warenhuisketens Didier Verbaere

14 januari 2019

13u34 0

Op de parking van de warenhuisketens aan de Zuidlaan in Wetteren werd een oudere dame zaterdag om 15.25 uur slachtoffer van drie mannelijke zakkenrollers. En een andere dame werd er aangeklampt door een way oudere man die beweerde dat de dame 20 euro was verloren. Toen ze haar portefeuille controleerde, graaide de man een bankkaart mee. Maar de dame beet van zich af en maakte zich boos waarop haar belager de kaart terug gaf. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.