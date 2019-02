Gaslek bij werken op Heusdensteenweg in Ten-Ede Didier Verbaere

19 februari 2019

Bij werken aan de nutsleidingen onder het voetpad aan de Heusdensteenweg in Wetteren-Ten-Ede werden deze middag omstreeks 15 uur de gas- en waterleidingen geraakt. De politie sloot de straat af en de brandweerkorpsen van Gent en Wetteren kwamen ter plaatse. Ook ploegen van Fluvius, het vroegere Eandis, en de watermaatschappij kwamen ter plaatse om de lekken te dichten.

Gevaar was er niet meteen. Inwoners en de stamgasten van het nabije Café Klein Ledeberg konden gewoon ter plaatse blijven. “Het lek in een lagedruk gasleiding bevindt zich onder het water van het lek in de waterleiding waardoor er niet veel gas vrijkomt. Gevaar voor ontploffing is er dus niet”, zegt luitenant Romain Van Bever van de Wetterse brandweer. Momenteel wordt het waterlek gedicht zodat ook Fluvius daarna aan de slag kan. Doorgaand verkeer wordt er omgeleid.