Gasalarm bij Buysse Snacks 19 april 2018

02u56 0

De brandweer van Wetteren is gisteren om 15.45 uur uitgerukt naar het bedrijf van Buysse mobiele snacks op het industriepark in Kwatrecht na een melding van gasgeur. Een LPG-tank lekte er gas. "Door het warme weer is er vermoedelijk een overdruk ventiel open gesprongen. Er was geen gevaar", vertelde brandweeroverste Paul De Neef. (DVL)