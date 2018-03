G-Ploeg zoekt centen voor Nederlands tornooi 21 maart 2018

De G-Ploeg van voetbalclub Massemen, voor jongeren met een beperking, wil via crowdfunding geld inzamelen voor een internationaal avontuur.





"Reeds vijf jaar nemen we deel aan tornooien in Vlaanderen. Maar dit jaar mogen onze jongens en meisjes deelnemen aan de tornooien van Tilburg op 19 mei, en in Honselersdijk en Dronten op 9 en 16 juni. Deze verplaatsingen zijn vrij ver en voor de trainer en afgevaardigde is het onmogelijk om alle spelers en hun supporters in hun wagens te vervoeren. Daarom zoeken we middelen voor de huur van een bus voor de drie tornooien en de overnachting voor het laatste tornooi te betalen. Wij kunnen en willen dit niet vragen van onze spelers, zij hebben immers al voldoende kosten", klinkt het bij de club.





Sponsoren kan via http://www.worldofcrowdfunding.com/help-g-ploeg-massemen-naar-nederland. (DVL)





