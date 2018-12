Frituur Francine sluit na 37 jaar de deuren Didier Verbaere

30 december 2018

14u47 0 Wetteren Francine De Wolf (67) en Julien Antheunis (70) bakten zondag hun laatste frieten in Frituur Francine op de Kapellendries in Wetteren. Het koppel nam in 1981 een frituur over op het dorp van Schoonaarde en verkaste in 1992 naar Wetteren. Na 37 jaar frieten bakken, stoppen ze ermee.

“Ons frituur was zoveel meer dan een eethuis. Het was een ontmoetingsplaats voor de hele buurt. Elke avond was hier een feest rond de Leuvense stoof. Een huisje-wel-tevree waar gekaart, gelachen, gedronken en vaak gedanst werd”, zegt Julien. Jarenlang was hij ook Sinterklaas en de Kerstman van de parochie.

Het frituur in Schoonaarde namen ze in een opwelling over. “Na een lange werkdag ging Francine om een pak friet op het dorp waar ze vernam dat de zaak over te nemen was. Toen ze thuiskwam vroeg ze of dat niks voor ons zou zijn en stemde ik tot haar verbazing in”, lacht Julien. Na de verhuis naar Wetteren begonnen ze ook een traiteurdienst voor feesten en verenigingen. Het koppel is graag gezien op Overschelde. “Toen we hier begonnen waren er vier frietkoten, een tiental cafés en een beenhouwer. De laatste jaren is alles verdwenen. We waren voor de buren een vaste stek geworden. Dat gaan we zeker missen”, zegt Francine.

Maar het pand is ondertussen verkocht en wordt afgebroken. “We zijn al enkele jaren in pensioen en dit was het moment om er ook mee te stoppen. We hebben een caravan in Olen en een mobilhome. We gaan nu wat genieten van onze vrije tijd”, vertelt Julien.

“We nemen afscheid van twee iconen van de buurt en hebben hier ongelooflijk mooie tijden beleefd. Dat gaan we zeker missen”, besloot vaste klant Carla die zondag met een geschenken mand en een afscheidsbrief langs kwam. En zo verdwijnt het laatste frietkot op Overschelde.