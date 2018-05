Frietketel vat vuur, maar bewoonster houdt hoofd koel 15 mei 2018

03u09 0

In een appartement op de Roosbroeklaan 44 in Wetteren heeft gisterenmiddag om 12.30 uur een frietketel vuur gevat. De bewoonster, een oudere vrouw, hield het hoofd koel en bluste de brandende pot olie met een blusdeken en een natte dweil. Toen de brandweer massaal arriveerde in de wijk, was de brand reeds gedoofd. De dampkap boven het fornuis brandde wel uit. (DVL)