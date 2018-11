Frank Deboosere promoot fluohesjes op de fiets Didier Verbaere

12 november 2018

Weerman Frank Deboosere werd maandagochtend door tientallen kinderen in fluohesjes opgewacht op de nieuwe fietsersbrug in Wetteren. Frank reed gisteren een tocht door Vlaanderen met de fiets naar aanleiding van de Fluodag van vzw Xiu. Die werd tien jaar geleden opgericht door een aantal ouderverenigingen in Kortrijk naar aanleiding van enkele tragische ongevallen met fietsers. Sindsdien sloten meer dan 180 secundaire scholen aan om jongeren warm te maken zich meer zichtbaar te maken onder de slogan Xiugraag (Ik zie u graag). Weerman Frank Deboorsere, zelf een fervent fietser, steunt de actie graag. “Ik ga zelf steeds aan een ‘verlichte kerstboom’ de weg op. Ik zie vaak kinderen helemaal in het donker fietsen en dat is niet oké. Want jaarlijks sterven tot 15 kinderen in het verkeer omdat ze niet zichtbaar zijn. En meer dan duizend gewonden. Dat kan vermeden worden als we allemaal lichtjes worden in het donker”, aldus Deboosere. Hij ging de uitdaging aan om 150 kilometer te fietsen tussen Waregem en Tessenderlo over vijf provinciën. “Een tocht met hindernissen. Niet enkel door het slechte weer maar ook door een pijnlijke knie. Er is zelfs al een bezemwagen aan te pas gekomen. Maar het belangrijkste is dat we vandaag reclame maken voor zichtbaarheid in het verkeer. En als ik zie dat hier in Wetteren zoveel jongeren in fluo staan, dan zijn we op de goeie weg”, besloot Deboosere.