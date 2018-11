Fluo protest tegen brandstofprijzen Didier Verbaere

29 november 2018

Aan de bruggen over de E40 en de E17 in Wetteren en Kalken werden afgelopen nacht fluohesjes opgehangen. De politie haalde ze enkele uren later reeds weg in Kalken. De actie was een stil protest van twee schoolkameraden uit Wetteren. “We willen ons met deze kleine guerrilla actie solidair tonen met de beweging van de ‘Gillets Jaunes’ in Frankrijk en Wallonië. Ook in Vlaanderen wegen de brandstof en andere energieprijzen zwaar door maar er wordt enkel geklaagd op het internet. Met deze symbolische actie willen we tonen dat ook de modale Vlaming het meer dan beu is”, vertelt het duo. “We nemen geen enkel politiek standpunt in en zijn tegen alle vormen van geweld. We willen op een vreedzame manier onze steun betuigen”.